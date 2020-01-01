بيرلو عن موراتا ورونالدو: أنا غاضب وحزين للغاية!

الإسباني يعود لإضاعة الكرات السهلة

عبر مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو عن غضبه الشديد من لاعبه ألفارو موراتا بسبب إضاعته لكرة سهلة أمام المرمى الخالي في التعادل أمام أتالانتا بالدوري مساء الأربعاء.

وتعادل الفريقان 1-1، ولكن في الشوط الأول انفرد الثنائي كريستيانو رونالدو وموراتا بالحارس بييرلويجي جوليني، وحاول الإسباني إيداع الكرة بالكعب ولكن ذهبت لخارج المرمى.

A spectacularly bad miss from Morata pic.twitter.com/SmDlHvagTn — Paul Campbell (@campbellwpaul) December 16, 2020

وعن تلك الفرصة قال بيرلو للإعلام بعد المباراة: "جعلتني غاضباً للغاية، هذه أمور لا يمكن تحمل تأثيرها علينا، كان يمكنها أن تذهب بالمباراة في منعطف مغاير".

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وأضاف: "يجب أن نملك الوضوح في تلك الكرات واتخاذ القرار الصحيح ولكنه لم يفعل، ولكن بعيداً عنها قام بمباراة طيبة وأحياناً لا تسجل".

وعن إضاعة رونالدو لركلة جزاء في الشوط الثاني: "أمر محزن لأنها كانت ستساعدنا للتقدم، ولكن تلك الامور تحدث".

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وواصل: "لعبنا مباراة طيبة أمام خصم قوي ولكن يجب أن نكون أكثر إقناعاً، نصنع كثيراً ولكن لا ننهي المباريات ونحسمها، لعبنا بالعقلية الصحيحة".

ويلعب يوفنتوس مساء السبت أمام بارما لحساب الجولة الثالثة عشر من الدوري المحلي.