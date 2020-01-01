بيرلو: على يوفنتوس اللعب جيدًا حتى في غياب رونالدو

لم نقدم الأداء المأمول..

بدت خيبة الأمل واضحة على أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، في أعقاب تعادل فريقه مع الصاعد حديثًا بينفينتو بهدف لكل فريق، وشدد على أنه من الضروري اللعب جيدًا حتى في غياب كريستيانو رونالدو.

الدون لم يشارك في مباراة اليوم بسبب الإجهاد وترك تأثيرًا واضحًا على البيانكونيري بعد أن أحرز هدفين الجولة الماضية في كالياري وبعدها هدفًا في شباك فرينتسفارشي بدوري أبطال أوروبا.

التعادل هو الخامس عمومًا لليوفي هذا الموسم والثاني أمام أحد الفرق الصاعدة للكالتشيو هذا الموسم بعد التعادل منذ جولات أمام كروتوني بنفس النتيجة.

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بيرلو بعد المباراة قال للصحافة "كان لرونالدو مشكلة طفيفة في منتصف الأسبوع وأراد اللعب في دوري الأبطال. بعد التوقف الدولي، كان من الطبيعي أن يحتاج بعض الراحة، رونالدو قيمة مضافة ولكن علينا اللعب بطريقتنا حتى في غيابه".

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كما أضاف "يحدث هذا الأمر عندما يكون لديك العديد من اللاعبين الدوليين وفي نفس الوقت تشارك في دوري الأبطال، نحن لسنا الوحيدين الذين في مثل هذا الموقف".

وتابع "نحن نعمل على تطوير طريقة لعبنا، لدينا جناح هجومي وآخر يأتي من العمق، في بعض الأحيان تعمل هذه الطريقة وفي بعض الأحيان لا".

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"لسوء الحظ، عندما تصبح المباريات فوضوية فإن علينا أن نلعب كرة قدم نظيفة وجيدة وأن نتحكم في المباراة وإلا فإننا نكافح مثل الحال اليوم أو أمام كروتوني."

واستطرد "سيطرنا على الشوط الأول وكانت الفرص أمامنا لحسم المباراة ولم ننجح في ذلك، هذه ليست المرة الأولى التي نخسر تقدمنا في نهاية الشوط الأول، أخيرًا شعرنا بالفوضى وفقدنا رباطة جأشنا".

وأتم "علينا أن نتعلم من لحظات المباراة، أي نوقف سير اللعب ومتى نتحكم في الإيقاع".

يذكر أن يوفنتوس بهذا التعادل بات في رصيده 17 نقطة في المربع الرابع بالتساوي مع روما، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر ميلان لحين خوض الروسونيري مباراتهم أمام فيورنتينا يوم الأحد.