بيرلو: بدأنا المباراة متأخرين وكنا نفكر في "الأبطال"

تصريحات بيرلو عقب انتصار يوفنتوس على لاتسيو

شكر المدير الفني لنادي يوفنتوس أندريا بيرلو لاعبيه على احترافيتهم وروح التضحية التي امتلكوها بعد نجاحهم في العودة وقلب تأخرهم في مباراة صعبة أمام خصم عنيد.

وحقق يوفنتوس انتصارًا هامًا وصعبًا على حساب ضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليحافظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، في مباراة غاب عنها كريستيانو رونالدو.

سبب غياب صاروخ ماديرا عن اللقاء كان غامضًا، فبعض المصادر الإيطالية قالت إنه بسبب الإصابة، ولكن سكاي أكدت أنه مجرد قرار لإراحته قبل مواجهة دوري الأبطال.

وعقب المباراة قال المدير الفني الشاب: "لقد بدأنا بشكل سيئ وتأخرنا في النتيجة بسبب تمريرة للخلف سيئة، ولكن بعد ذلك كان هناك رد فعل قوي من الفريق بأكمله، على الرغم من فقدان الكثير من اللاعبين والغيابات التي عانينا منها".

وأضاف: "لم ندع رؤوسنا تسقط بعد التأخر في النتيجة وحاولنا العودة في أسرع وقت ممكن، بدأنا في تصعيد الإيقاع وكان هذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا لكي نبدأ المباراة بشكل فعلي".

وتابع: "من الممكن أن أقول إننا بدأنا المباراة متأخرًا لـ 20 دقيقة، الـ 20 دقيقة الأولى لم تكن مثالية بالنسبة لنا ولم نكن قد دخلنا بعد في أجواء المباراة، كان النسق غير مرضٍ بالنسبة لي" .

وحول دوري أبطال أوروبا والمواجهة المنتظرة أمام بورتو هذا الأسبوع قال بيرلو: "نعم فكرنا في مباراة الثلاثاء ولا يمكن أن نقول غير ذلك، لدينا بعض اللاعبين الذين تدربوا بالكاد قبل مباراة اليوم مثل كوادرادو وأرتور".

وأردف: " كنا نعلم أن الليلة كانت بمثابة مباراة نهائية فيما يخص منافسات الدوري، وكان على البعض أن يلعب في مراكز جديدة وأظهر الجميع احترافًا كبيرًا وروحًا من التضحية.

وحول التمركز الجديد لعدد من اللاعبين والأدوار الجديدة قال: "أهم شيء كان النقاط الثلاث وبالفعل نجحنا في الفوز بها، كان دانيلو جاهزًا للعمل في وسط الملع ، في حين أن بيرنارديسكي يستحق كل الإطراء لأنه لعب كظهير أيسر".

وأكد: "أكثر ما أعجبني في المباراة كان رد فعل الفريق بعد التأخر في النتيجة وفي أوقات المباراة الصعبة، لأننا لم نقبل التأخر في مثل هذه المباراة الحساسة والمهمة، لذلك كانت تلك الروح التي أقدرها".

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الجدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة رقم 52 في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني ميلان، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر إنتر.