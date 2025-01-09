بيرشكوت وأندرلخت | انتهت "حلاوة البدايات" يا مروان الصحفي .. وفيصل الغامدي "جودة بدون عضلات"

الثنائي السعودي الشاب يسقط في اختبار الكأس..

ليلة حزينة عاشها الثنائي الشباب مروان الصحفي وفيصل الغامدي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرشكوت؛ على الأراضي البلجيكية، مساء اليوم الخميس.

بيرشكوت بقيادة الصحفي والغامدي، ودع بطولة كأس بلجيكا للموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ بعد الخسارة (0-1) أمام أندرلخت، ضمن منافسات دور ربع النهائي.

هدف المباراة الوحيد؛ جاء عن طريق نجم أندرلخت جان كارلو سيميتش، في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول؛ حيث فشل بعدها الفريقان، في إضافة أي أهداف أخرى.

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وبصفة عامة.. لم يقدّم بيرشكوت أو الثنائي السعودي الشاب، مستوى جيد طوال دقائق المباراة الـ90، باستثناء بعض اللحظات في الأمتار الأخيرة؛ عندما حاول الفريق تجنب توديع المسابقة.

"حلاوة" البدايات انتهت يا مروان الصحفي

18 أكتوبر 2024 كان من الأيام الخالدة في مسيرة الجناح الشاب موان الصحفي، مع عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك في تجربته الاحترافية الأولى بالملاعب الأوروبية.

وقتها.. سجل الصحفي هدفين في شباك عملاق بلجيكا أندرلخت؛ ليقود فريقه بيرشكوت للفوز (2-1)، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري المحلي.

اللاعب عاد وسجل هدفًا آخر ضد نفس الفريق، يوم 8 ديسمبر 2024، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري البلجيكي؛ إلا أن بيرشكوت انهزم هذه المرة (1-2).

وأرد النجم السعودي الشاب أن يكرر مثل ليلة 18 أكتوبر الساحرة، بالتسجيل وقيادة بيرشكوت للفوز؛ وذلك عندما واجه نادي أندرلخت مجددًا، في دور ريع نهائي كأس بلجيكا، مساء اليوم الخميس.

لكن.. على عكس ليلة 18 أكتوبر 2024، أو حتى الثامن من ديسمبر عندما سجل هدفًا؛ قدّم مروان الصحفي مستوى سيئ للغاية، في مباراة اليوم.

الصحفي لعب كـ"قلب هجوم" في الشوط الأول، إلا أنه غرق تمامًا بين دفاعات عملاق بلجيكا؛ ليعود في النصف الثاني من المباراة، إلى مركزه المفضل كـ"جناح أيمن".

هُنا.. تحسبن أداء مروان بعض الشيء، حيث تحرك بشكل أفضل، مع بعض المراوغات؛ لكن دون أن يُشكل أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

في الحقيقة.. هذا التراجع في أداء الصحفي، ليس وليد مباراة الليلة فقط؛ حيث فشل اللاعب في تسجيل أي هدف، آخر 3 لقاءات شارك فيهم بمسابقة الدوري، إلى جانب لقائي دور الـ16 وربع نهائي الكأس.

كذلك.. لا تنسى الجماهير السعودية، الفرصة التي أهدرها اللاعب في مباراة المنتخب الوطني ضد عمان، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الخليج "السادسة والعشرون"؛ والتي ساهمت في توديع الأخضر للبطولة.

فيصل الغامدي "جودة بدون عضلات"

ومن ناحية فيصل الغامدي.. أكدت مباراة بيرشكوت وأندرلخت، مساء اليوم الخميس، في ربع نهائي كأس بلجيكا، أن متوسط الميدان الشاب أحد "المحركين الأساسيين" لمنظومة فريقه.

الغامدي كانت تمر عليه معظم الكرات في خط وسط بيرشكوت؛ كما أنه امتلك دقة تمريرات مميزة للغاية، إلى باقي زملائه في الفريق الأول لكرة القدم.

لكن.. تبقى نفس مشكلة الغامدي، الذي يظهر عليها في كثير من المباريات مع بيرشكوت، منذ أن انضم إليه في الميركاتو الصيفي الماضي؛ ولمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.

هذه المشكلة؛ هي أنه يظهر بشكل جيد عندما يمتلك فريقه الكرة، ولكنه يختفي كثيرًا عندما يكون الاستحواذ لدى المنافس؛ حيث يُعاب عليه ضعف الالتحامات أو الضغط والتغطية، في كثير من اللقطات.

لذلك.. يجب على الغامدي أن يطور من أدائه، في الضغط والتغطية، عندما يكون الاستحواذ مع الفريق المنافس؛ إذا أراد الاستمرار في ملاعب القارة العجوز.