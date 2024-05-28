"يويفا يرحب بنا" .. مقترح أمريكي باستضافة مباريات دوري أبطال أوروبا

"لن أتفاجأ"

اقترح ديفيد بيرسون، الرئيس التنفيذي لشركة CBS Sports، خوض مباريات دوري أبطال أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية، في غضون السنوات الست المقبلة.

وتبث CBS Sports دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في الولايات المتحدة عبر شبكتها الخاصة، وها هي تقترب من صفقة بث جديدة مدتها 6 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقال بيرسون، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أثلتيك"، إنه متفائل بإمكانية تنظيم الاتحاد الأوروبي مباراة في دوري الأبطال على الأراضي الأمريكية في المستقبل.

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وأتم: "ليس لدينا ما نقوله في هذه اللحظة، لكنني لن أتفاجأ إذا رأيت ذلك على مدار السنوات الست المقبلة، إنه شيء نرحب به وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي يريده أيضًا".

وتترقب أوروبا والعالم مواجهة نهائي دوري الأبطال 2023-2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.