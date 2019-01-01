بيراميدز يعلن عن المالك الجديد للنادي ويشكر تركي آل الشيخ

النادي يعلن عن مالكه الجديد في بيان رسمي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي بيراميدز، مساء اليوم في بيان صادر له عبر حسابه الرسمي، عن مالك النادي الجديد، سالم الشمسي.

وجاء بيان بيراميدز على النحو التالي: يسعدنا أن نعلن للجمهور العربي بصفة عامة، والجمهور المصري بصفة خاصة، عن الاستحواذ الكامل للأستاذ سالم الشمسي على النادي".

وقدم النادي الشكر، إلى تركي آل الشيخ المالك السابق للنادي، على رؤيته الثاقبة وما بذله من جهد في سبيل هذه التجربة.

وشدد البيان على رغبة الشمسي، في استمرار هذه التجربة على النحو الذي يعود بالنفع والخير على مصر وشعبها والكرة المصرية.

يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل للأستاذ سالم الشامسي على بيراميدز اف سي. pic.twitter.com/SMco7dGaIu — F.C. (@pyramidsfc) July 4, 2019

وسبق أن أعلن النادي منذ عدة أيام، تولى ممدوح عيد الإدارة التنفيذية للفريق خلال الفترة القادمة، خلفاً لجمال العاصي.

الجدير بالذكر ان بيراميدز، ضمن المشاركة رسمياً في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز الثالث من الدوري.