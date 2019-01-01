بيراميدز يحقق تعادلًا صعبًا أمام شباب بلوزداد

تألق في اللقاء أمير سعيود؛ لاعب الأهلي المصري السابق، وسجل هدف وأهدر الكثير

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خرج بيراميدز بالتعادل الإيجابي أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف لكل منهما، على استاد الدفاع الجوي، ضمن ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الفريق الجزائري قدم مباراة رائعة، وكان الأقرب للفوز بالفرص الكثيرة التي أتيحت له، لولا سوء إنهاء الهجمات، في المقابل ظهرت الكتيبة الزرقاء بأداء باهت.

ومع بداية اللقاء أهدر خالد بوسيلو؛ لاعب بلوزداد، انفراد صريح، ثم تبعه أمير سعيود بإهدار فرصة أخرى، بعدما استحوذ على الكرة بعد خطأ المدافع نبيل دونجا، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 66 من عمر اللقاء، نجح سعيود، الذي أهدر بمفرده عدة فرصة محققة، في إحراز هدف شباب بلوزداد مستغلًا خطأ أحمد الشناوي؛ حارس مرمى بيراميدز.

وجاء رد الكتيبة الزرقاء في الدقيقة 75 بهدف محمد فاروق من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بالجزائر، في 27 من الشهر الجاري.