إشارة مهمة .. هل بات انضمام بيراميدز لمجموعة السيتي وشيكًا؟

إشاعات كثيرة حول انضمام النادي المصري للمجموعة العالمية

أعلن نادي بيراميدز اليوم عن شعاره للموسم الجديد، وقد استبدل به صورة تمثال أبو الهول بالأهرامات الثلاثة، وأوضح مديره التنفيذي ممدوح عيد أن تلك الخطوة تهدف للعالمية.

كان المستشار السعودي تركي آل الشيخ قد اشترى نادي الأسيوطي وغير اسمه إلى بيراميدز، ومن ثم باعه للإماراتي سالم الشامسي في فبراير 2019.

الإعلام الرياضي كان قد تداول أخبارًا قبل عدة أشهر حول استحواذ مجموعة السيتي التي تضم العديد من الأندية العالمية على رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي على نادي بيراميدز المصري.

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تلك الأخبار لم تتطور كثيرًا خلال الفترة الماضية، لكن بقيت موجودة ومثارة ولم ينفها أحد من المسؤولين في النادي المصري أو المجموعة العالمية.

شعار بيراميدز الجديد الذي كُشف عنه اليوم يحمل إشارة واضحة لقُرب انضمام النادي لمجموعة السيتي، إذ يُشبه كثيرًا الشعار الخاص بعدد من أندية المجموعة مثل مانشستر سيتي ونيويورك سيتي الأمريكي.

ممدوح عيد تحدث في المؤتمر الصحفي اليوم مؤكدًا أن الشعار الجديد يُحقق فكرة النادي وطموحه نحو التطور للكرة العالمية، واصفًا وجود الأهرامات في الشعار بأنه مهم للغاية لتأكيد فكرة الاستدامة والاستمرارية التي يسعى النادي لترسيخها.