بيد "عمرو" لا بيدي .. السولية يصعد بمصر إلى الهاوية!

سيناريو درامي في نصف نهائي كأس العرب 2021 بين مصر وتونس، بعد أن أهدى القائد ولاعب الوسط عمرو السولية الفوز إلى نسور قرطاج، ليتأهلون إلى المباراة النهائية، ويذهب الفراعنة إلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

قبل بداية بطولة كأس العرب، اعتمد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري على عمرو السولية بشكل أساسي في تشكيل الفراعنة، على حساب طارق حامد لاعب وسط الزمالك، وحينها هاجمه البعض بسبب هذا القرار.

بعض الجماهير والنقاد أكدوا على أن طارق حامد هو من يستحق أن يكون متواجدًا في التشكيل الأساسي، ولكن السولية نجح في تقديم مستوى رائع، نال به إعجاب الجميع، وهنا أثبت أن كيروش كان محقًا، وأن الهجوم ضده غير مستحق بالمرة.

السولية تم اختياره في قائمة المنتخب المصري في كأس العرب، وتم استبعاد طارق حامد، الجماهير أيضًا هاجمت كيروش على هذا القرار، ولكن ما قدمه عمرو السولية أخرس تلك الألسنة نهائيًا.

وقدم عمرو السولية بطولة أكثر من رائعة، سواء كلاعب في وسط ملعب الفريق، أو كقائد استطاع أن يفرض الالتزام على زملائه داخل الملعب، لينال إشادة واسعة من جانب الجميع.

الجميع وقتها تغنى بما قدمه السولية في دور المجموعات، ثم بعد الفوز في ربع النهائي على المنتخب الأردني، الجميع أشاد بتمريراته التي شكلت الفارق، وأيضًا استطاعته في قيادة اللاعبين.

إلى هنا أثبت السولية للجميع العكس في كل شيء، بعد أن هاجمت الجماهير مدربه كيروش على اختياره وتجاهل طارق حامد، أسكتهم بمستواه، واستطاع أن يصعد بالمنتخب المصري إلى قمة مستواه في ظل الاعتماد على عدد من اللاعبين البدلاء والشباب.

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هل يستحق السولية كل هذا الغضب؟

السولية لم يظهر بكامل مستواه في مباراة مصر أمام تونس بنصف نهائي بطولة كأس العرب، وهو ما عرضه لسيل من الهجوم طوال المباراة، واختتم الأمر بهدف ذاتي أبعد به الفراعنة من الطريق إلى النهائي للبطولة العربية.

مرر عمرو الكرة 34 مرة، منهم 25 تمريرة صحيحة، و 9 تمريرات خاطئة، بنسبة نجاح 73.53%، وسدد الكرة مرة واحدة وجاءت خارج المرمى تمامًا.

لم يصنع السولية أي فرصة للتهديف طوال الـ90 دقيقة، ولم يرسل أي عرة عرضية، وارتكب خطأ واحد، ولم يحصل على أي خطأ من لاعبي تونس.

إجماليًا قائد المنتخب المصري قدم مباراة متواضعة على مستوى الأرقام والمستوى الفني، ولم يظهر كما عاهدناه طوال المباراة، ليقدم مباراة للنسيان.

ولكن يظل عمرو السولية لاعبًا من أفضل اللاعبين في بطولة كأس العرب، ولو كان هناك لومًا، سيكون على كيروش الذي وقف متفرجًا على قائد الفريق وهو بعيدًا عن مستواه، دون تدخل بتغييره ومنحه قسطًا من الراحة.