بيدري: لا أعلم شيئًا عن تجديد عقدي.. وفليك يناسبني أكثر من تشافي

ماذا قال النجم الإسباني؟

أعرب نجم برشلونة بيدري عن سعادته بالفوز على بريست، مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثلاثية برشلونة وسط جماهيره عن طريق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 10 (ركلة جزاء) و90+3، وداني أولمو (66).

وقال بيدري، في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا عقب المباراة: "حققنا نتائج دون التوقعات مؤخرًا (في الدوري)، وأردنا الفوز على فريق لم يخسر في دوري الأبطال، ورغم ما قيل إن المنافس كان سهلًا، إلا أنه كان صعبًا بالنسبة لنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "في هذه المرحلة من المجموعات، تعتبر الأهداف مهمة جدًا للتأهل، وكلما زادت الأهداف كان ذلك أفضل، نريد الاستمرار في الفوز بجميع المباريات في دوري الأبطال، فهي مسابقة مهمة جدًا".

وواصل: "أشعر براحة أكبر في مركز أكثر عمقًا، حيث ألمس الكرة كثيرًا، وأحاول أن أضفي الهدوء على اللعب، لأننا في بعض الأحيان نستعجل، أحاول المساعدة في الاستحواذ، وعندما أملك الكرة أستمتع".

وعن ثنائيته مع مارك كاسادو، علق: "أتفاهم معه جيدًا، في الدفاع يعطينا الكثير، يقطع الكرات ولديه هدوء كبير، نتفاهم جيدًا، إنه لشرف لي أن ألعب معه، جميع لاعبي الوسط لديهم جودة عالية".

وردًا على سؤال حول "اجتماع تجديد عقده"، أوضح: "لا أعلم شيئًا لأنني كنت مركزًا في هذه المباراة، أنا سعيد جدًا هنا".

وختم: "لم أقل أبدًا إننا لم نعمل مع تشافي، قلت إننا الآن نعمل بشكل مختلف، وهذا يناسبني أكثر".

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في وصافة ترتيب دوري الأبطال، بينما تجمد رصيد بريست عند 10 نقاط في المركز التاسع.