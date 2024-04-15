بيدري: مباراة باريس المقبلة "الأهم في مسيرتي".. وإيقاف مبابي لا يشغلني!

"علينا الحذر فلن يأتوا لتقديم الهدايا"

أكد بيدري، نجم وسط برشلونة، جاهزيته لمواجهة باريس سان جيرمان، غدا الثلاثاء على ملعب مونتجويك، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بيدري، في مؤتمر صحفي: "أنا بحالة جيدة، مررت بفترة صعبة مع بالإصابات، وتمكنت من العودة أمام باريس، ثم ظهرت لدقائق أمام قادش، ومتحمس جدًا لمباراة الغد".

وأوضح أن مواجهة باريس سان جيرمان المقبلة هي "الأهم في مسيرته حتى الآن، إلى جانب مباراة نصف نهائي اليورو".

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وأضاف: "علينا الحذر، فباريس لن يأتي إلى برشلونة من أجل تقديم الهدايا، سيلعبون بكل قوة ويحاولون قلب الأمور، بعدما خرجنا من الذهاب بنتيجة إيجابية، علينا أن نخوض المباراة كما لو أنه (لا توجد أفضلية)".

وردا على سؤال بشأن جازيته البدنية لخوض مباراة كاملة، علق: "بعد الإصابة من الطبيعي أن تتعرض للإرهاق، لكنني أشعر بالقوة والرغبة، أفضل أن أشارك 80 دقيقة وأقدم ما لدي بنسبة 100%، ثم أطلب التغيير (لو تعبت).

وختم: "طريقة إيقاف كيليان مبابي؟ الأهم من إيقافه أن تظل الكرة بحوزتنا، هكذا نضمن عدم صنع الخصم أي فرصة، كيليان وديمبلي وباركولا أقوياء جدا في المواجهات الفردية".