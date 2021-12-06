بيدري: أثق في تشافي .. ولهذا السبب رفضني ريال مدريد

أكد بيدري، متوسط ميدان برشلونة ثقته في المدرب الجديد تشافي هيرنانديز، معتقدًا أن الفريق سيتحسن تحت قيادته

وجاء ذلك خلال مقابلة صاحب الـ 19 عامًا مع مجلة "فرانس فوتبول" بعد فوزه بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب.

بيدري حصل على الجائزة بعد تفوقه على مجموعة كبيرة من النجوم الشباب حول العالم، واستحق الحصول عليها منفردًا.

ماذا قال بيدري عن فوزه بالجائزة؟

قال نجم برشلونة الشاب: "إنها مكافأة عمل جيد على مدار العام ومن المرائع أن أفوز بها، ولكن الألقاب الجماعية هي الأكثر أهمية".

وأضاف "أتمنى أن تكون فقط بداية مسيرة رائعة، وفخور بأن أحمل هذه الجائزة بعد وحشين مثل كيليان مبابي وماتيس دي ليخت".

ماذا قال بيدري عن تشافي؟

وقال الإسباني للحديث عن مدربه الجديد: "أنا مقتنع أننا سنتحسن مع تشافي، أنه لديه أفكار واضحة عن اللعبة".

ثم تطرق للحديث

عن موسمه في العام الماضي قائلا: "المباراة ضد يوفنتوس في تورينو ستواصل كونها مميزة بالنسبة لي، حيث كانت بدايتي في دوري ابطال أوروبا، وفزنا ولعبنا مباراة رائعة".



وتابع: "اللحظة التالية هي اللعب مع ليونيل ميسي. من السهل أن تستمتع. كل مرة لعبت معه كنت أبحث عنه، فأنت لا تضطر للتساؤل كثيرًا، كونك تعرف أنه سيفعل الأشياء بطريقة جيدة".





ماذا قال بيدري عن رفض ريال مدريد له؟



وعن حقيقة رفض ريال مدريد وامتنانه للاس بالماس: "دون لاس بالماس لم أكن لأتواجد هنا وأتحدث معكم. قضيت أسبوعًا من الاختبارات في ريال مدريد، ولكن وفقًا لهم لم أملك المستوى".

وأوضح "لذلك كان لاس بالماس في عمر 15 عامًا هو الخيار الطبيعي، اللعب في جزر الكاناري هو حلم أي طفل، كونه الفريق الأكثر أهمية مع تينيريفي".

الجدير بالذكر أنّ بيدري حاليًا خارج الملاعب منذ أكثر من 3 أسابيع بسبب الإصابة ومن المنتظر أن يعود بحلول العام الجديد.





