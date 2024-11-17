بيدري: وجدت ما أبحث عنه مع برشلونة.. وهذا مفتاح النجاح

ماذا قال النجم الإسباني؟

أكد بيدري نجم منتخب إسبانيا الأهمية الخاصة لمواجهة سويسرا، غدًا الإثنين، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وقال بيدري في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "فخور باللعب في مسقط رأسي (جزيرة تينيريفي)، هذا الأمر مميز للغاية بالنسبة لي وللاعبين الإسبان الثلاثة من الجزيرة، تلقيت العديد من الطلبات للحصول على التذاكر، لكني لم أتمكن من تلبية جميعها".

وأضاف: "هدفنا الفوز في جميع المباريات، وأثق في قدرة المنتخب على تصدر ترتيب المجموعة. العمل الجماعي يساهم في تحقيق النجاح، وجميع لاعبي المنتخب يساهمون في الدفاع والهجوم".

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وتحدث عن حالته البدنية: "وجدت الاستقرار البدني الذي أبحث عنه، ما ساعدني على تقديم أداء ثابت مع برشلونة والمنتخب، أشعر بالراحة في اللعب مع كلا الفريقين في ظل تشابه أسلوب اللعب بينهما".

وختم بيدري تصريحاته بنصيحة للشباب: "عليكم الاستمتاع بوقتكم وممارسة الرياضة، العمل الجاد هو مفتاح النجاح".

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل، بينما يأتي منتخب سوسيرا في قاع الترتيب بنقطتين فقط (من تعادلين).