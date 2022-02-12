بيتيس يصدم برشلونة بطلباته للتخلي عن فقير

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة لدى نادي برشلونة لضم نبيل فقير متوسط ميدان ريال بيتيس الإسباني.

وكان صانع الألعاب الفرنسي قد انضم إلى فريقه الحالي في صيف 2019، بعد فشل المفاوضات بينه وبين ليفربول الإنجليزي.

ويؤدي فقير بشكل مميز في الدوري الإسباني منذ انضمامه، مما جعله محط الأنظار لفترات طويلة.

فبحسب تقرير أعدته صحيفة "سبورت" فإن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يطمح في ضم نبيل إلي فريقه في الموسم المقبل.

ماذا يريد برشلونة؟

يواصل نادي برشلونة التحرك لتعزيز الفريق وإنشاء فريق الأحلام مرة أخرى، فبعد ضمه لأربعة لاعبين في هذا السوق الشتوي، يطمح الفريق في استكمال التطوير.

فيبدو أن سوق برشلونة الصيفي القادم لن يبدأ مع بداية الموسم المقبل كما جرت العادة، بل أن الأخبار والمحادثات تحدث الآن.

فيشير التقرير بأن برشلونة الذي ارتبط اسمه بعدة لاعبين مؤخرًا لم يكتفي بتلك القائمة، بل أنه وضع نبيل فقير ضمن أولوياته للموسم المقبل.

فوفقًا لما أبلغته وكالة كرة القدم "Trenas" لسبورت، فإن لابورتا يرى الدولي الفرنسي قد يستطيع أن يكون حجر الأساس الذي يقوم بصناعة الفارق لدى الفريق، مع المهاجم النرويجي إرلينج براوت هالاند الذي يطمح رئيس النادي أيضًا بضمه.

كيف يتعامل بيتيس مع تلك الأخبار؟

ريال بيتيس من جانبه لم يعطي أي تصريحات أو تلميحات بشأن وضعية فقير مع الفريق، بل أن المتعارف عليه أن الفريق قد يترك اللاعب يرحل إذا قدم له عرض جيد.

لكن لا يبدو أن النادي سيتهاون في عملية التفاوض، بل أن التقرير يوضح أن الفريق الإسباني سيستغل حاجة برشلونة في اللاعب لكي يطالب بقيمة مادية مرتفعة.

فعلى ما يبدو أن برشلونة قد يعد مبلغًا يقارب من 60 مليون يورو لمحاولة التعاقد معه، على الرغم من أن بيتيس لن يسمح له بالمغادرة بمقابل أقل من 80 مليونًا.

جدير بالذكر أن نبيل فقير كان قد جدد تعاقده مع ريال بيتيس إلى عام 2026، إلى جانب الأعمدة الأخرى للفريق مثل كاناليس، بورخا إجليسياس وأليكس مورينو.

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