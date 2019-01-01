بيتزي: لن يتمكن أي منتخب من هزيمة السعودية في هذه الحالة

المنتخب السعودي يستعد لمواجهة نظيره اللبناني يوم السبت في الجولة الثانية من كأس آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي أن إن واصل الأخضر مستواه الذي قدمه امام كوريا الشمالية، فلن يستطيع أي منتخب في كأس آسيا هزيمته.

وحقق المنتخب السعودي فوزاً كبيراً على حساب نظيره الكوري الشمالي، برباعية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.

وقال بيتزي في المؤتمر الصحفي لمباراة لبنان القادمة: " إن استمر المنتخب بهذا المستوى الذي ظهر به أمام كوريا الشمالية، فإنه سيكون من الصعب على أي منتخب آخر أن يهزمه".

وواصل: " سبق وان اكدت ان كافة المباريات صعبة ولا يوجد خصم سعل وكل فريق لديه استراتيجية خاصة وهم مستعدون لمواجهتنا بالتأكيد ونعرف ان الاسلوب الوحيد لهزيمتهم هو بذل اقصى جهد وهو ما سنحاول العمل عليه وشاهدنا كيف ظهروا امام قطر في المباراة الأولى".

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وحول عدم الاعتماد على رأس حربة صريح للمنتخب السعودي، قال المدير الفني: " لا اتفق مع نظرية عدم وجود مهاجم وانا اعتمد على هتان وفهد المولد وهما يمتلكان السرعة وبالتأكيد هما لا يتناسبان مع الطريقة القديمة التي كانت تعتمد على رأس الحربة ذو القوة البدنية واعتقد ان المدربين حاليا يغيرون اسلوب لعبهم بحسب الامكانيات المتاح".

وعند سؤاله عن مشاركه ياسر الشهراني، أجاب: " ياسر كان في فترة إعادة تأهيل، وبعد تدريب اليوم سنحدد إن كان سيشارك غدًا أم لا".

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي، يتصدر المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب القطري صاحب المركز الثاني، بينما يحل كلاً من لبنان وكوريا الشمالية في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.