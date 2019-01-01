بيتر كراوتش يعلن اعتزال كرة القدم

المهاجم الإنجليزي يعتزل بعد مشوار حافل في الملاعب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن بيتر كراوتش، المهاجم الإنجليزي ولاعب ليفربول السابق، اعتزال كرة القدم بعد مشوار حافل في الملاعب.

ولعب كراوتش الموسم الماضي في نصفه الأول مع ستوك سيتي في التشامبيونشيب، ثم انتقل بالثاني إلى بيرنلي.

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وقال كراوتش عبر "تويتر": "بعد تفكير هذا الصيف قررت اعتزال كرة القدم، اللعبة التي أعطتني كل شيء".

وأكمل: "أشكر كل من ساندني للوصول والبقاء كل هذا الوقت في الملاعب".

108 هدفًا في الدوري الإنجليزي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

ما هو أجمل هدف أحرزه كرواتش؟ 🤔



استمتعوا معنا باعتزال هذا النجم الرائع 🙌👏pic.twitter.com/vt3ATuMYI9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

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وتألق كراوتش في الملاعب مع ليفربول، أستون فيلا، ساوثامبتون، توتنهام، وعديد الأندية الإنجليزية.

ولعب كراوتش، 38 عاماً، مع إنجلترا 42 مباراة دولية وسجل 22 هدفاً.