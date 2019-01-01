بيتريسكو حكمًا لنهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز

اتحاد الكرة يعلن حكم نهائي كأس مصر

عبده الليثي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم لقاء نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز المقرر له غدا الاحد.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز في نهائي الكأس مساء الغد الأحد على ملعب برج العرب

ويدير اللقاء الروماني رادو بيتريسكو، صاحب الـ37 عامًا الذي حصل على الشارة الدولية عام 2012.

ويسعى الزمالك لحصد اللقب للحفاظ عليه للعام الثاني على التوالي، وتكون البطولة الثالثة له في الموسم الحالي.

وكان الزمالك قد توج ببطولة الكأس النسخة الماضية على حساب سموحة السكندري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.