بيتروس يدخل حسابات فيتوريا في البطولة الآسيوية

المدير الفني للنصر بدأ في تجهيز بيتروس لمواجهة الوحدة الإماراتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن روي فيتوريا المدير الفني، لنادي النصر يفكر في الاعتماد على البرازيلي بيتروس، في مواجهة الفريق مع الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

وسيلعب العالمي، أمام الوحدة يوم الإثنين 5 أغسطس في ذهاب دور الـ 16 من البطولة الآسيوية، على أن تكون مباراة الإياب يوم 12 من الشهر ذاته.

ومن المنتظر أن يعتمد المدير الفني البرتغالي، على بيتروس في حالة عدم مشاركة البرازيلي جوليانو بسبب الإصابة، التي يعاني منها.

ويشتكي اللاعب البرازيلي صاحب الـ 29 عاماً، من تمدد يحتاج على أثره إلى الراحة وعلاج تأهيلي لمدة 10 أيام، قبل العودة إلى الملاعب من جديد.

وتنص قواعد الاتحاد الآسيوي، على إمكانية تغير قائمة الفريق، قبل خمس أيام من انطلاق المباريات، مما جعل فيتوريا يلجأ لورقة بيتروس بدلاً لمواطنه جوليانو.