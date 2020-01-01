بيتروس وأمرابط وفيتوريا ضمن أولويات إدارة النصر

وافقة إدارة نادي النصر على شروط المدرب البرتغالي

كشفت تقارير صحفية محلية عن تحديد إدارة نادي الاتحاد برئاسة صفوان السويكت أولويات الفريق للفترة المُقبلة، خاصة في ظل انتهاء عقود أكثر من لاعب.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أن إدارة العالمي خططت لوضع تجديد عقد لاعبي الوسط البرازيلي بيتروس والمغربي نور الدين أمرابط بالإضافة إلى تجديد عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا على رأس الملفات.

ومن المنتظر ان تتحرك الإدارة الفترة المُقبلة من أجل الوصول إل صيغة توافقية مع المدرب واللاعبين لتجديد العقد، نظرًا للحاجة الفنية لهم.

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وتأتي هذه التقارير بالتزامن مع مصادر تحدثت عن موافقة إدارة نادي النصر على شروط المدرب البرتغالي من أجل بقاءه رفقة النادي للفترة المُقبلة.

في سياق منفصل، واصل الجهازان الفني والطبي التواصل مع لاعبي الفريق الأول بشكل مستمر وذلك للاطمئنان على أوضاعهم اللياقية، حيث يخضع لاعبو الفريق إلى برامج خاصة وضعها الجهاز الفني.

كما يتواصل الجهاز الطبي مع مدافع الفريق الدولي عبد الله مادو الذي أجرى عملية جراحية لتنظيف الركبة يوم الخميس الماضي، وذلك للاطلاع على الحالة الطبية للاعب، ومعرفة آخر التطورات في حالته.