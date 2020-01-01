بيتانكور يُطمئن جمهور يوفنتوس: نحن على الطريق الصحيح

أنا أتحسن كثيرًا الآن..

يؤمن رودريجو بيتانكور، لاعب يوفنتوس، أن فريقه الآن يسير على الطريق الصحيح، مؤكدًا في الوقت نفسه على وجود بعض الأمور التي هي في حاجة إلى التحسن بالفترة المقبلة.

ويُقاسي ماوريسيو ساري وفريقه العديد من الانتقادات في الآونة الأخيرة بعد المستويات المتواضعة الغير متوقعة من زملاء كريستيانو رونالدو، لكن بيتانكور طالب بالهدوء والطمأنينة لمستقبل السيدة العجوز.

بيتانكور في تصريحات للصحافة قال "الفريق في حالة جيدة جدًا، نحن في صدارة الترتيب محليًا ووصلنا إلى أدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا ونحن بنصف نهائي كأس إيطاليا.".

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كما أضاف "يجب أن نحسن قليلًا بعض الأمور في طريقة لعبنا، ولكن إجمالًا نحن نسير على الطريق الصحيح، والآن نحن نعمل من أجل التحسن.".

كما تطرق الدولي الأوروجوياني للحديث حول مسيرته الكروية، حيث قال "في كل مباراة وكل يوم أشعر بأنني أفضل، ويظهر لي من المدرب والزملاء الثقة وهذا يساعدني كثيرًا.".

وأتم "أنا هادئ ولديّ رغبة واضحة في التطور والتحسن أكثر وأكثر مع الفريق، وأظن أنني أيضًا على الطريق الصحيح.".

تجدر الإشارة إلى أن اليوفي قد تعادل مع ميلان في ذهاب نصف نهائي الكأس بهدف لكل فريق، كما سيلتقي مع ليون في ثمن نهائي دوري الأبطال مع تقاسمه للصدارة مع إنتر في الكالتشيو.