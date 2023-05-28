بيب جوارديولا يغازل أمراء أبو ظبي بسبب مانشستر سيتي

جوارديولا يشيد بالدعم الهائل الذي يتلقاه مانشستر سيتي من ملاكه..

أثنى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي على ملاك النادي، مدعيًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح الفريق خلال الفترة التي يتواجد فيها في ملعب "الاتحاد".

مانشستر سيتي حقق لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، بعدما تمكن من التفوق على آرسنال منافسه الوحيد على اللقب هذا الموسم، ليحقق جوارديولا لقب الدوري الخامس في مسيرته مع سيتي.

وهذا يعني أن مانشستر سيتي قد حصل على ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي وهو الإنجاز الذي سبق وأن حققه مانشستر يونايتد تحت قيادة السير أليكس فيرجسون بين 2006 و2009.

جوارديولا قال في تصريحات لوسائل الإعلام بعد مباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي: "نحن في المكان الذي نحن فيه بفضل ملاك النادي، عندما تعيد بناء فريق، يكون هذا طبيعيًا بعد ست أو سبع سنوات، وذلك بسبب قوة النادي، إنه لا يخصني فقط".

وأضاف: "لقد وضعوا النادي في هذه المكانة بفضل التعاقدات التي قاموا بها، دون هؤلاء اللاعبين لن نتمكن من فعل ما فعلناه في هذه السنوات".

وتابع متغزلًا في ملاك النادي: "تحتاج إلى نادٍ قوي وصلب، إنهم أذكياء وحكماء ويعرفون بالضبط ما نريد القيام به".

واختتم جوارديولا: "أعتقد أن هذا النادي، ليس فقط في الفترة الماضية ولكن في آخر 10 سنوات أو 14 سنة، يقوم بعمل جيد حقًا".

مانشستر سيتي هو النادي الأكثر نجاحًا في إنجلترا منذ أكثر من عقد بفضل الدعم السخي للعائلة الحاكمة في أبو ظبي، تم شراء النادي من قبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في عام 2008.

ويسعى مانشستر سيتي الآن بعد الظفر بلقب الدوري الإنجليزي إلى تحقيق الثلاثية، بالفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي حيث يخوض النهائي أمام مانشستر يونايتد، ثم نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي.