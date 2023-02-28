بيب جوارديولا يسخر من مانشستر يونايتد: لم ينفقوا الكثير من المال قبل الفوز بالألقاب!

جوارديولا يسخر من مانشستر يونايتد بسبب إنفاق الفريق..

سخر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي من جاره وغريمه مانشستر يونايتد، بسبب إنفاق النادي في السنوات الماضية، بعدما نجح "الشياطين الحمر" أخيرًا في إنهاء فترة غياب عن الألقاب امتدت لستة أعوام بتحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

جوارديولا تمكن من تحقيق تسعة ألقاب خلال نفس الفترة مع مانشستر سيتي، وسط اتهامات من جانب الكثيرين بأن معدل إنفاق بطل الدوري الإنجليزي هو السبب الرئيسي في ذلك.

جوارديولا ظهر خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي أمام بريستول سيتي، والتي تقام مساء الثلاثاء في الدور الخامس من بطولة كأس إنجلترا 2022-23، حيث وجه التهنئة إلى مانشستر يونايتد على الفوز بكأس الرابطة، لكنه لم يفوت الفرصة للحديث عن إنفاق "الشياطين الحمر".

وقال جوارديولا: "تهانينا إلى يونايتد على كأس كاراباو، ولنيوكاسل أيضًا، لقد كانت مباراة ممتعة، عودة مانشستر يونايتد كانت ستحدث عاجلًا أم آجلًا، أليس كذلك؟ كان يجب أن يحدث ذلك".

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان مانشستر يونايتد الآن أن يعود ويصبح من جديد منافسًا جادًا على الألقاب في كرة القدم الإنجليزية، قرر جوارديولا استغلال الأمر لصالحه.

وقال المدرب الإسباني بابتسامة عريضة: "إذا أنفقوا المزيد من المال، نعم! هذا لأنهم لم ينفقوا، أليس كذلك؟".

وأردف: "عندما وصلت إلى هنا، اعتقدت أن مانشستر يونايتد سيكون دائمًا في الصورة بسبب تاريخه، ومن أجل كل شيء في النادي، وإريك تين هاج يقوم بعمل مذهل الآن".

واختتم جوارديولا حديثه في هذا الصدد قائلًا: "الأمر عادي، يجب أن يكون مانشستر يونايتد هناك، لقد كنا دائمًا خصومًا، نحن كنا أفضل في الموسم السابقة، والآن الأمور أقرب، يمكن أن يحدث أي شيء في الدوري الإنجليزي".