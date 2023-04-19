بيب جوارديولا: مواجهة ريال مدريد؟ المهم المحاولة وليس الفوز!

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يعلق على مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا..

يشعر بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن ريال مدريد الإسباني هو الفريق الذي يجب أن يتغلب عليه من أجل أن يحقق فريقه لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

مانشستر سيتي تمكن من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني في ربع النهائي بنتيجة 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد في نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي.

وبعد فوزه بالبطولة 14 مرة وتحقيق هيمنة غير مسبوقة على مدار العقد الماضي، يعد ريال مدريد هو الفريق الذي يعتقد جوارديولا أن الجميع يتطلع إليه في المنافسة.

مانشستر سيتي أمام فرصة للانتقام من ريال مدريد في نصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بعد أن عاد الفريق الملكي من الموت في نصف نهائي النسخة الماضية، وعبر إلى النهائي بمعجزة ليحقق اللقب.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "manchestereveningnews" الإنجليزية: "أعتقد أن كل الأندية في العالم لديها شعور أنه إذا كنت تريد الفوز بدوري أبطال أوروبا فعليك الفوز على ريال مدريد، لقد اعتاد برشلونة أن يكون هذا الفريق، لكنه الآن ريال مدريد"

وأضاف: "أنا سعيد جدًا لكوني في نصف النهائي للسنة الثالثة على التوالي، نتيجة 4-1 لا تُظهر ما كان في المباراتين أمام بايرن ميونخ، أعرف مدى روعتهم، اللياقة البدنية والأفكار، لكن ما يعجبني في هذه المسابقة هو التفاصيل".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلًا: "ريال مدريد هو نادٍ يمثل الكثير في تاريخ دوري أبطال أوروبا، أمام هذا الفريق الشيء المهم هو المحاولة وليس الفوز، إذا حاولت ربما تكون محظوظًا يومًا ما".