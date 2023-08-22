بيب جوارديولا لشرطي: "إذا أردت صورة معي.. عليك أن تدفع المال!"

بيب جوارديولا يتعرض لمخالفة مرورية.. كيف كان رده؟

لا يخلو بيب جوارديولا أبدًا من حس الدعابة، حتى وهو يتعرض لأصعب المواقف، وهذا ما حدث له مؤخرًا في إنجلترا وبالتحديد في مدينته التي يقيم بها مانشستر.

وتعرض مدرب مانشستر سيتي لغرامة مرورية بسبب ركن سيارته في مكان غير مخصص لذلك، ففوجئ بفرد الشرطة يقوم بتحصيل الغرامة منه.

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وحين كان جوارديولا ينهي هذه الإجراءات، بادر أحد رجال الشرطة بإخراج هاتفه والتقاط صورة مع الرجل الذي سيطر على كرة القدم الأوروبية خلال الموسم المنصرم.

فما كان من بيب جوارديولا إلا أن مازحخ قائلًا: "هل تريد أن تلتقط صورة؟ إذًا عليك أن تدفع لي ثمنها!".