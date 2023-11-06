بيب جوارديولا: كأس العالم للأندية؟ عانيت فيها مرتين!

مدرب مانشستر سيتي يبدأ الحديث مبكرًا عن مشاركة فريقه في كأس العالم للأندية..

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على مشاركة فريقه المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة يانج بويز السويسري، والتي تقام مساء الثلاثاء، على ملعب "الاتحاد" لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وقال جوارديولا تعليقًا على أهمية كأس العالم للأندية: "لم نكن هناك من قبل، من الصعب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وقد حقق الفريق ذلك".

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وأضاف: "لقد خضت كأس العالم للأندية ثلاث مرات من قبل، المباراة الأولى تكون صعبة للغاية، الناس يتحدثون عن النهائي، لكنني كافحت مع برشلونة في أول مرتين للوصول إلى النهائي".

واختتم جوارديولا: "سيأتي وقت البطولة، وسنستعد لها لأنها حلم بالنسبة لنا، النادي لم يحصل على ذلك اللقب من قبل، لذلك أحيانًا يتحدث اللاعبون عن ذلك في غرفة الملابس".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023، وسيلعب مانشستر سيتي البطولة بداية من الدور نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من المواجهة التي ستجمع بين كلوب ليون المكسيكي وأوراوا ريد الياباني، في ربع النهائي.