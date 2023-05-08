كيف سيتعامل بيب جوارديولا مع الإصابة الجديدة؟!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر سيتي قد يعاني من غياب لاعبه ناثان أكي المدافع الهولندي للفريق خلال مواجهة ريال مدريد القادمة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب تغيب عن تدريبات الفريق التي أقيمت الإثنين تحضيرًا للمباراة المنتظرة.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في مباراة الفريق الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي أمام ليدز والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-1.

أكي يعد ضمن العناصر الأساسية التي يعتمد عليها بيب جوارديولا مؤخرًا، حيث بدأ مواجهتي بايرن ميونخ في دور الـ 8 من البطولة.

جدير بالذكر أن أكي كان قد شارك في 26 مباراة في الدوري الإنجليزي كأساسي هذا الموسم بالإضافة إلى سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا.