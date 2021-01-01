بيبي: كاسياس ظُلِم من ريال مدريد ومورينيو!

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لا يزال بيبي، مدافع بورتو الحالي، لا ينسى فترته في ريال مدريد، والتي اعتبر أن إيكر كاسياس قد تعرض خلالها للظلم من قبل جوزيه مورينيو والنادي عمومًا.

وكان مورينيو قد أشعل حربًا ضد كاسياس وانقسمت غرفة خلع الملابس في ريال مدريد إلى مؤيد للسبيشال وان وآخر مؤيد للحارس الدولي الإسباني.

بيبي كان من أولئك الذين أخذوا صف كاسياس، حتى أنه خرج إلى الإعلام وقال في 2013 "عليك أن تحترم إيكر قليلًا، لم تكن تصريحات المدرب هي الأنسب".

الآن خرج الدولي البرتغالي وتحدث عن تلك الواقعة، حيث قال "أريد أن أوضح أن وقتها لم أقف في وجه مدربي، عندما تحدثت للإعلام طلبت الاحترام لأحد زملائي".

كما أضاف "كنت واضحًا بشأن ذلك، إيكر لديه تاريخ استثنائي مع ريال مدريد، وقد فاز أيضًا بكأس العالم وكأس الأمم الأوروبية، وكان قائد الريال ومنتخب إسبانيا".

وواصل بيبي "فلماذا تعرض إلى انتقادات شديدة كتلك؟ ما أردته فقط هو الدفاع عن زميلي في الفريق".

وأتم "ربما أنني تحدثت في الوقت الخاطئ حينها، لكنني أردت الدفاع عنه، ما زلت أعتقد أن ما حدث له حينها في ريال مدريد لم يكن عادلًا، ما قدمه للنادي لا يجعله يعامل على هذا النحو".

الجدير بالذكر أن بيبي ارتدى قميص ريال مدريد لمدة عشر سنوات حقق خلالها إنجازات كثيرة، ثم رحل في 2017 بنهاية عقده إلى بشكتاش ومنه إلى بورتو.