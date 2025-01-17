صفقة مانشستر سيتي المرتقبة .. آينتراخت فرانكفورت يصدر بيانًا رسميًا بشأن مستقبل عمر مرموش

تطورات مهمة في مستقبل الفرعون المصري عمر مرموش..

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت، "خروج" نجم الفريق عمر مرموش، من قائمة مباراة بوروسيا دورتموند المرتقبة، مساء اليوم الجمعة، في مسابقة الدوري الألماني؛ بسبب المفاوضات حول مستقبله.

ويستضيف فرانكفورت نظيره بوروسيا دورتموند، مساء اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الألماني.

ونشر النادي الألماني بيانًا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ كتب فيه: "يجري نادي فرانكفورت حاليًا، مفاوضات مع نادٍ آخر، بشأن انتقال عمر مرموش؛ لذلك لن يكون اللاعب جزءًا من الفريق اليوم".

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وارتبط مرموش، بالانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ وبحسب التقارير الصحفية، فإن العقد سيكون مدته خمس سنوات، وسيحسم الفريق الإنجليزي الصفقة مقابل 75 مليون يورو.

جدير بالذكر أن عمر مرموش، يحتل المركز الثاني حاليًا في ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفًا، خلف هاري كين المتصدر بـ 16 هدفًا.