بيان رسمي من نادي بتروجيت يرفض خوض مباراة المقاولون

يرفض نادي بتروجت نهائياً خوض مباراة المقاولون العرب المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أصدرت إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا أكدت فيه رفض خوض مباراة المقاولون العرب في ختام مباريات الفريق بالدوري المصري الممتاز الموسم الحالي.

بيان النادي البترولي جاء فيه : "يرفض نادي بتروجت نهائياً خوض مباراة المقاولون العرب المقبلة، والتي حدد لها اتحاد كرة القدم موعد يوم الإثنين 3 يونيو".

وأضاف : "يأتي القرار بعد التعنت الواضح ضد نادي بتروجت والكيل بمكيالين في ظل تأجيل لجنة المسابقات مباراة الأهلي مع المقاولون بدون طلب الناديين وبدون وجود أي ارتباطات دولية لهما وتجاهل طلبات النادي العادلة في عدة خطابات وبيانات سابقة لاتحاد الكرة".

مدرب الزمالك السابق جروس كان متواجدًا بالأمس بنادي الصيد لحضور دورة كرة قدم تابعة لسفارة سويسرا بالقاهرة.



(️📽️: FB/egyptianshootingclub) pic.twitter.com/FVXLkgejlk — جول مصر (@goaleg) June 1, 2019

وأكمل : "على الجانب الآخر يقوم بمساندة كل الفرق المنافسة لنا علي البقاء وتحقيق رغباتهم في نقل مبارياتهم والتنسيق بينهم للمساعدة في الهروب من الهبوط فضلًا عن عدم الأخذ بما تم الاتفاق عليه في اجتماع لجنة الأندية المشكلة برئاسة السيد نائب رئيس الاتحاد ووفقًا لإفادة سيادته بأن قرار لجنة المسابقات الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي بالتمسك بالجدول القديم للدوري هو عكس ما تم الاتفاق عليه في اتحاد الكرة وفي هذا الاجتماع".

البيان أنهى : "يؤكد نادي بتروجت بأنه سيسلك كل الطرق المشروعة من أجل المحافظة على حقوقه لدى الجهات المختصة محليًا ودوليًا".

إدارة الاتفاق تُجبر حسين السيد على العودة رغم انتهاء الإعارة

يُذكر أن بتروجت يحتل المركز الـ16 في ترتيب جدول مسابقة الدوري، ويعد الفريق الأقرب للهبوط لدوري الدرجة الأولى.