بيان رسمي من برشلونة للتعليق على "شجار كامب نو" وواقعة علم إسبانيا

برشلونة يعلن الأسباب التي دفعته إلى طرد مشجع أتلتيكو مدريد من "كامب نو" خلال مباراة الفريقين في الدوري الإسباني..

شهدت مدرجات ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل نادي برشلونة حادثة مؤسفة خلال مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في قمة الجولة 30 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، بعد طرد أحد مشجعي "الروخيبلانكوس" من المدرجات.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن السبب في الأزمة التي حدثت خلال المباراة كان قيام مشجع أتلتيكو مدريد بوضع علم إسبانيا مزخرف بشعار "الروخيبلانكوس" على إحدى اللوحات الإعلانية في مدرجات ملعب "كامب نو".

وقرر برشلونة أن يصدر بيانًا يوم الإثنين للحديث عن الواقعة، وتبرير السبب الذي دفع أمن الملعب لطرد مشجع أتلتيكو مدريد من المباراة التي انتهت بفوز "البلوجرانا" بهدف دون رد.

وجاء في بيان برشلونة: "بالأمس، كانت هناك أزمة في الملعب قام خلالها اثنان من مشجعي أتلتيكو مدريد بتغطية إعلانات سبوتيفاي بعلم إسبانيا وشعار أتلتيكو".

وأضاف: "وإزاء هذا الموقف، تم القيام بتدخل أمني خاص، حيث توجه الأمن إلى الموقع لإخبارهما باللوائح الداخلية للنادي، والتي لا تسمح بتعليق الأعلام أو العناصر الأخرى التي تغطي إعلانات الملعب، ولذلك كان من الضروري إزالة العلم".

وتابع: "لكن قبل وصول أمن الملعب إلى مكان الحادث، قام أحد المشجعين المحليين من مكانه وأزال العلم، مما أدى إلى أزمة مع مشجع أتلتيكو المذكور".

وأكمل: "المشجع، الذي ظهرت عليه أعراض متوافقة مع كونه تحت تأثير الكحول، ذكر أنه ليس لديه أي مشكلة مع أي شخص، لكن بعض المشجعين المحليين في المنطقة كانوا قد وبخوه في السابق".

وأردف: "قال المشجع لحراس الأمن إنه يفضل مشاهدة المباراة من موقع آخر، في منطقة أعلى؛ ونهض لينتقل مع رفيقه ورافقه الأمن الخاص، ولم ينقلوه بالقوة أو يطردوه بأي حال من الأحوال، وهي حقائق تتعارض تمامًا مع قصة معينة تم تداولها في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث ظل المشجع ومرافقيه في الملعب وشاهدوا المباراة".

واختتم البيان: "يذكر نادي برشلونة جميع المشجعين أنه لا يجوز تغطية المساحات الإعلانية في الملعب بأي رموز رياضية، حتى لو كانت من النادي نفسه، لذلك سيتم التدخل عند حدوث موقف مخالف للقاعدة".