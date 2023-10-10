بيان رسمي من الاتحاد المغربي بعد أنباء الضغط على لامين يامال بالأموال!

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قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، إنهاء الجدل تمامًا حول الأنباء التي انتشرت مؤخرًا عن ممارسته بعض الضغوط على لامين يامال لتغيير قراره بتمثيل إسبانيا.

صحيفة "as" الإسبانية قالت في تقرير لها إن المغرب عرضت أموالًا على نجم برشلونة الشاب لإقناعه بتمثيلها بدلًا من المنتخب الإسباني، وهو ما خرج الاتحاد المغربي لنفيه في بيان رسمي.

وقال الاتحاد ف بيانه:"الجامعة المغربية تنفي نفيًا قاطعًا للمعلومات المغلوطة التي نشرتها صحيفة as الرياضية في عددها الصادر يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023".

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وأشار الاتحاد إلى أنه قام باحترام اختيار لامين يامال بشكل كامل كما جرت العادة مع اللاعبين الدوليين من أصول مغربية الذين اختاروا اللعب لمنتخبات أخرى.

ورغم المجهودات المبذولة للتنقيب عن المواهب الشابة، شدد الاتحاد المغربي على احترامه الكامل باللوائح المعمول بها للمشاريع المستقبلية التي تحددها الإدارات الفنية الوطنية للمنتخبات المختلفة.

يذكر أن يامال البالغ من العمر 16 سنة ظهر مع منتخب إسبانيا الأول في شهر سبتمبر الماضي، ولكن هذه المشاركة لم تنهي إمكانية تمثيله للمغرب، حيث تنص لوائح الفيفا الحالية على أنه يمكن للاعب كرة القدم تغيير الاختيار إذا كان يحمل جنسية مزدوجة إذا لم يلعب ثلاث مباريات كحد أقصى أو قضي ثلاث سنوات دون المشاركة مع منتخبه الوطني منذ أول ظهور له.