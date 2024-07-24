نجمان يغيبان عن جولة أمريكا..

تلقى نادي برشلونة نبأ حزينًا بإصابة مهاجمه أنسو فاتي، ما يبعده عن جولة الفريق التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال برشلونة في بيان رسمي: "أنسو فاتي يعاني من إصابة في باطن قدمه اليمنى، سيواصل العلاج التأهيلي في برشلونة، وسيتم تحديد الوقت الذي سيعود فيه إلى التدريبات وفق تطور حالته".

وعاد أنسو فاتي لصفوف برشلونة، هذا الصيف، بعد انتهاء إعارته لبرايتون، وظهر بمستوى مميز في بداية فترة الإعداد تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، لكن ضربته لعنة الإصابة من جديد، والتي كانت سببًا أساسيًا في رحيله الموسم الماضي.

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ويطير برشلونة إلى الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل لمواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد وميلان وديًا، قبل أن يعود إلى إسبانيا لبدء مشواره في الليجا أمام فالنسيا يوم 17 أغسطس المقبل.

ويغيب عن برشلونة في جولة الولايات المتحدة الثنائي "إلكاي جوندوجان ورافينها"، بعد مشاركاتهما في اليورو مع ألمانيا وكوبا أمريكا مع البرازيل على الترتيب.

ويقضي جوندوجان ورافينها أيامهما الأخيرة في الإجازة، حيث سافر الدولي الألماني إلى نيويورك يوم الثلاثاء الماضي، بينما يواصل الجناح البرازيلي الراحة في مسقط رأسه.