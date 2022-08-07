بيان رسمي .. النصر يكذب أبو جبل: نحترمك لكن عقدك باطل وسنلجأ للفيفا

الحارس كان قد أعلن قبلها بساعات أنه سيشكو النصر للاتحاد الدولي مطالبًا بالحصول على قيمة عقده كاملة

أصدر نادي النصر السعودي بيانًا رسميًا، للرد على محمد أبو جبل؛ حارس مرمى منتخب مصر، بعدما أعلن الأخير تقديم شكوى رسمية ضد العالمي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على خلفية فسخ عقده من طرف واحد.

ما هي تفاصيل بيان أبو جبل؟

في يناير 2022، دخل الحارس المصري الفترة الحرة في عقده مع ناديه الزمالك، وبالتزامن مع هذه الفترة، تألق بشكل لافت للنظر مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

تسربت أبناء وقتها عن حصول النصر على توقيع جاباسكي، وهو النبأ الذي قوبل بهجوم كبير من جمهور النادي، في ظل أداء الحارس المتواضع مع الزمالك عقب البطولة القارية للمنتخبات.

الصحافة السعودية وقتها أكدت أن النصر قرر البحث عن حارس آخر، تجنبًا لغضب الجماهير، على أن يبحث عن عرض إعارة لأبو جبل، وهو ما تم بالفعل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إذ تعاقد النصر مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

لكن بالأمس، أصدر جاباسكي بيانًا رسميًا، أعلن خلاله تقديم شكوى أمام فيفا ضد النصر، مطالبًا بالحصول على قيمة عقده كاملة، بعدما استنفد كافة طرق إمكانية حل المشكلة بطريقة ودية مع النادي السعودي.

وأوضح أبو جبل في بيانه أنه بيّن للنصر عند التوقيع أن الدوري المصري سينتهي في 30 من يونيو 2022 إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قام ببعض التغييرات بعد ذلك، معلنًا انتهاء الدوري في 30 من أغسطس الجاري إلا أنه مع ذلك، حرص على أن يوقع مخالصة مالية مع الزمالك، كي يكون متاحًا للانضمام للعالمي في الوقت المتفق عليه.

وأشار الحارس المصري أيضًا إلى أنه طلب أكثر من مرة مع مسؤولي النصر استخراج تأشيرة الدخول للسعودية وتذاكر السفر، لينضم لمعسكر الفريق الحالي إلا أن النصر أخطره بعدم الاعتراف بالعقد المبرم معه وأنه باطل، حتى اضطر لعرض تسوية يحصل بموجبها على جزء من عقده ويتنازل عن جزء من المستحقات، وهو ما قوبل بالرفض من النصر.

ما هو رد النصر على أبو جبل؟

النادي السعودي رد على جاباسكي مؤكدًا أن الحارس خدع المسؤولين بشأن حقيقة موعد نهاية عقده مع الزمالك.

وشدد العالمي على أن أبو جبل ووكيله أكدوا أن عقده مع الزمالك ينتهي بنهاية يوليو 2022 إلا أنهم فوجئوا بأنه ينتهي بنهاية أغسطس 2022، بعد التواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح بيان النصر أن مسؤولي النادي طالبوا اللاعب بتقديم ما يثبت أنه سيكون حرًا بنهاية يوليو إلا أنه لم يفعل، مصرًا على أن المعلومات التي قدمها للنادي بالفعل صحيحة، حتى منحه النادي مهلة كافية لتعديل وضعه القانوني، ليضطر النصر لرفض الاعتراف بالعقد المبرم بين الطرفين ووصفه بالباطل، بعد التأكد من الاتحاد المصر من بعض المعلومات.

كذلك أكد النادي السعودي في بيانه أن ما دفعه لعدم الاعتراف بعقد أبو جبل هو أنه لا يمكن أن يدخل في أي صفقة تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة، خاصةً وأن اللاعب خاطب النادي بعد التعاقد مع أوسبينا بـ12 يومًا، ليخطره بأنه فسخ عقده مع الزمالك الذي ينتهي بنهاية أغسطس 2022، وهو ما يثبت أن ما قدمه من معلومات للنادي من قبل غير صحيحة.

واختتم النصر بيانًا مشددًا على احترامه لأبو جبل، لكن في الوقت نفسه سيقدم شكوى ضده أمام فيفا، للمطالبة باستعادة مبلغ 450 ألف دولار، كان استلمها الحارس المصري من قبل.