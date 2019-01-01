بيان - الترجي: أُجبرنا على خوض الديربي دون جماهير

ملعب مصطفى بن جنات يستضيف مواجهة باب سويقة أمام الأفريقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر مجلس إدارة نادي الترجي التونسي بيانًا رسميًا، لتوضيح كواليس قرار إقامة ديربي تونس أمام الأفريقي دون حضور جماهير، مؤكدًا أن هذه الأزمة لن تكون بالديربي فقط بل مستمرة لعدة مباريات.

ومن المقرر أن يقام ديربي تونس اليوم الأحد، على ملعب مصطفى بن جنات بدلًا من ملعب رادس أو المنزه، ضمن مباريات الجولة الـ11 بالدوري المحلي.

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البيان أوضح أن المجلس فوجئ بعمليات الإصلاح التي تدور بملعب رادس، ثم علم من الجهات المسؤولة أن الملعب الأولمبي بالمنزه غير مؤهل لاستضافة الديربي، لتبدأ محاولات إيجاد ملعب آخر وبعد الاستقرار على ملعب مصطفى بن جنات، وتابع: "هذه المساعي والمفاوضات مع الجهات المعنية سارت على مبدأ ثابت تمامًا مثلما وعد به السيد حمدي المدب في إحدى الجلسات العامة وهو أن تدور كل المقابلات بحضور كل مشتركينا وإلا " بلاش " ، ولم نحد على هذه الفكرة قط في مفاوضاتنا لإيماننا الراسخ بحق مشتركينا في حضور كل اللقاءات التي نستضيف فيها منافسينا ولم نقبل تبعا لذلك أي اقتراح تقدم لنا في شأن خوض الدربي ب 3600 متفرج أو أي عدد آخر لا يستجيب ورقم مشتركينا ( أكثر 13 ألف )".

وأضاف: "ولم تكن عملية البحث عن الملعب المناسب لحضور كل مشتركينا سهلة حيث اعترضتنا العديد من العراقيل في خصوص صلوحية بعض الملاعب أو طاقة استيعاب ملاعب أخرى على احتضان كل هذا العدد من الأحباء، وأمام استحالة إجراء الدربي بملعبي رادس والمنزه أجبرنا على قبول خوض هذا اللقاء بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير بدون حضور الجمهور حتى لا نهضم حق عدد كبير من مشتركينا وذلك بعد التنسيق مع لجنة الأحباء وتأكيدًا للتمشي الذي انتهجناه بالاتفاق مع أنصارنا ناهيك أنه ليس من شيم وتقاليد الترجي الرياضي التونسي الانسحاب من أي لقاء وأي تظاهرة".

واختتم: "هذا ونؤكد بأن مشكل الملعب لن يقتصر على مباراة الدربي فحسب بل إننا سنصطدم بنفس العراقيل في لقاء الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس رابطة الأبطال الإفريقية الذي عيّنته الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم 18 جانفي على الساعة الثامنة ليلا بملعب رادس وهو توقيت لا يمكن تغييره لأسباب تتعلق بالبث التلفزي، وبما أننا اخترنا ملعبي رادس والمنزه لاحتضان مبارياتنا القارية فإن الأول لن يكون جاهزًا في تاريخ هذا اللقاء والثاني لا تتوفر فيه الإنارة وهذا ما سيضعنا أمام مشكل سيكون أكبر من العراقيل التي اعترضتنا في مقابلة الديربي".

يذكر أن الترجي يدخل اللقاء محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما يأتي الأفريقي في المركز السابع برصيد 17 نقطة.