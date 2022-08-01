بيانيتش يصدم النصر ويطلب تخفيض راتبه في برشلونة

ميراليم بيانيتش مصر على اللعب في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية على إصرار اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش نجم وسط ملعب برشلونة على الاستمرار مع الفريق الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب لا يجد مشكلة في تخفيض راتبه بشكل واضح ليستمر.

أوضحت الصحيفة أن اللاعب تواصل بنفسه مع تشافي هيرنانديز، وأخبره بقبوله بفكرة تخفيض راتبه بما يتوافق مع السياسة المالية الجديدة للنادي.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن برشلونة قد قرر رحيل اللاعب للتخلص من راتبه المرتفع، لكن كان للبوسني رأي آخر.

بيانيتش كانت قد انضم لصفوف برشلونة في صفقة تبادلية مثيرة للجدل، تخلى فيها النادي الكتالوني عن نجم وسطه الشاب أرتور ميلو لصالح يوفنتوس.

وخرج اللاعب في تصريحات سابقة وأشاد بتشافي هيرنانديز وقال: "هو كان دائمًا مثل أعلى بالنسبة لي، لقد تابعته بإعجاب كبير، هو ضمن الأفضل في التاريخ والعمل معه أمر مميز للغاية".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية تحدثت عن وجود عرض من النصر السعودي لضم اللاعب، وأن رودي جارسيا المدير الفني السابق للنجم الأسبق لروما هو من طلبه بالاسم.