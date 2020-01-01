بيانيتش غاضب ويهدد بمغادرة منتخب البوسنة

أزمة لنجم برشلونة الحالي ويوفنتوس وروما وليون سابقًا ميراليم بيانيتش مع منتخب البوسنة

قال متوسط ميدان برشلونة بعد مباراته الدولية رقم 97 مع منتخب البوسنة والهرسك إنه هناك نقص في الهيكل والتنظيم بالنسبة للمنتخب في الوقت الحالي.

وحقق المنتخب الإيطالي فوزًا هامًا على أرض مضيفه منتخب البوسنة والهرسك بهدفين مقابل لا شيء ليحسم صدارة مجموعته في دوري الأمم الأوروبية.

وبذلك ودعت البوسنة التصنيف الأول باحتلالها المركز الرابع في المجموعة خلف صاحب الصدارة المنتخب الإيطالي وصاحب الوصافة منتخب هولندا والمنتخب البولندي في المركز الثالث.

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بيانيتش يعيش في وضع غير جيد في الوقت الحالي عندما يرتدي قميص البوسنة والهرسك لدرجة أنه هدد بإنهاء مسيرته الدولية بعد 30 عامًا و97 مباراة دولية.

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وقال بيانيتش: "بالنسبة لي من الصعب جدًا القبول بما يحدث،، نحن نظهر بشكل سيئ للغاية وهذا لا يمكن أن يستمر لفترة أطول بدون أي تدخل لتطوير أي شيء"

وأضاف: "نحن لا نظهر ما يجب أن نكون عليه، كانت هناك مشاكل كبيرة لسنوات عديدة، وما يحدث من أشياء سلبية ليس وليد اليوم ولا الأمس"

وتابع: "لا ينبغي إلقاء اللوم على المدرب دوسان باجيفيتش لأنه عندما وصل في العام الماضي كانت كل هذه المشاكل موجودة بالفعل واستلم الرجل المهمة في وضع صعب"

وأردف: "في الحقيقة نحن لسنا في مستوى المنتخبات التي تنافس في المستوى الأول، بعيدين عن جودة باقي المنتخبات الموجودة في التصنيف الأول، هناك نقص في الهيكل والتنظيم"

وقال مهددًا بالاعتزال الدولي: "بالنسبة لي من الصعب القبول بهذا الوضع، صعب للغاية لأنني أعرف كيف تتم الأمور في الخارج، وأعرف كيف تدار في الأندية، وكيف يتم ذلك في المنتخبات الأخرى، ومدى جدية الأمر بالنسبة للمسؤولين"

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يذكر أن مشاركة منتخب البوسنة والهرسك في النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية كانت مخيبة للآمال بصورة كبيرة باحتلال المركز الأخير في المجموعة والحصول على نقطتين فقط.