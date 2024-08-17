بيانيتش إلى دوري روشن؟ رد حاسم على انتقال البوسني المرتقب

اللاعب حر بالوقت الراهن

أوضحت تقارير إعلامية سعودية حقيقة انتقال النجم البوسني ميراليم بيانيتش للعب في دوري روشن خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتهى عقد متوسط الميدان السابق ليوفنتوس وروما وليون في يونيو الماضي مع الشارقة الإماراتي الذي كان آخر محطاته الاحترافية ضمن مسيرته الكروية.

وقالت "الميدان الرياضي" إن إدارة نادي الرائد صرفت النظر عن التعاقد مع اللاعب، عكس الأنباء المنتشرة في الآونة الأخيرة بخصوص انضمامه لصفوف النادي السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن موافقة لجنة الاستدامة المالية على ضم اللاعب ليس صحيحاً، وفي الوقت الراهن لن ينضم بيانيتش لصفوف الرائد.

وانضم بيانيتش في 2022 إلى صفوف الشارقة قادماً من تجربة في برشلونة استمرت لعامين وتخللها إعارة إلى بشكتاش، في صفقة انتقال مجاني.