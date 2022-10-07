بيانيتش: تدريبات برشلونة مع كومان فاجأتني.. لكن تشافي مختلف!

البوسني يتذكر أيامه الصعبة في كتالونيا

فتح الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة السابق والشارقة الإماراتي الحالي النار على المدرب الذي جلبه إلى الفريق الكتالوني وهو الهولندي رونالد كومان.

وفرق بيانيتش بين مستوى التدريبات في عهد كومان وخلفه تشافي هيرنانديز الذي يتولى مهمة إدارة برشلونة الفنية حتى الوقت الراهن.

وقال بيانيتش في تصريحات لمنصة "كي تي خويجيس" على "تويتر": "لقد تفاجأت حينما شاهدت للفترة الأولى لي مع برشلونة مستوى التدريبات في عهد كومان".

وواصل بيانيتش: "لقد كانت التدريبات دون قوة واندفاع، دون أي تكتيك، دون أي أفكار، لم نكن نتحضر بأي شكل للمباريات".

وأردف: "مع تشافي كانت الأمور مختلفة بشكل كلي، إنه يجري التدرييات بشكل جيد للغاية".

الجدير بالذكر أن بيانيتش وصل إلى برشلونة في صفقة تبادلية مع آرثر ميلو قضت بانتقال الأخير إلى يوفنتوس ووصول بيانيتش إلى برشلونة في موسم 2020-2021.

لقد شارك بيانيتش مع برشلونة خلال موسمين في 30 مباراة ولم يستطع تسجيل أي هدف، لينتقل في الميركاتو الماضي إلى الشارقة الإماراتي أين بصم على مشاركتين وسجل هدفًا، الأمر الذي قوبل بصدمة من البوسني البالغ من العمر 32 عامًا والذي أوضح في تصريحات سابقة أنه لم يتوقع هذه النهاية مع البلوجرانا.