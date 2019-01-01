بيانيتش: أثق في إدارة يوفنتوس وسنتعاقد مع مدرب عظيم

صانع ألعاب السيدة العجوز مرتاح البال حول المدير الفني الجديد لفريقه

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى ميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس الإيطالي ارتياحه لمسألة المدير الفني الجديد لفريقه، مشيراً إلى أنه يثق أن فريقه سيتعاقد مع مدرب رائع.

ولم تعلن إدارة السيدة العجوز، عن المدرب الجديد للفريق بعد إعلان رحيل أليجري، وإن كانت تشير التكهنات إلى أن الفريق سيتعاقد مع ساري المدير الفني لتشيلسي.

ويتواجد حالياً بيانيتش مع منتخب البوسنة والهرسك، في فترة التوقف الدولي لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى اليورو الصيف القادم.

ومن المنتظر ان تلعب البوسنة، أمام إيطاليا في الجولة الرابعة من التصفيات للمجموعة الأخيرة، مساء غد الثلاثاء.

وقال صانع الألعاب صاحب الـ 29 عاماً، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "ستكون مباراة صعبة، خاصة أن إيطاليا هي المرشحة الأولى لتصدر المجموعة ولكننا نريد الفوز".

لا ليست صفقة جديدة لنادي @ALNasrSC 🙌

راكيتيتش فقط يزور النادي 😂 pic.twitter.com/rMJW7t9yla — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 10, 2019

وواصل: "نريد نسيان خسارة فنلندا ونقدم مستويات أفضل، سيكون لدينا الكثير من المشجعين في الملعب وسيساعدوننا لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأتم تصريحاته قائلاً: "إيطاليا تلعب كرة قدم جميلة تحت قيادة مانشيني، سيكون من الصعب إيقاف أهم مفاتيح اللعب لديهم ولكننا سنفعل أفضل ما في وسعنا".

الجدير بالذكر ان الأتزوري يتصدر المجموعة الأخيرة من التصفيات برصيد تسع نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن فنلندا صاحب المركز الثاني، بينما يأتي منتخب البوسنة في المركز الثالث بأربع نقاط.