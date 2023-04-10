أول بيان رسمي من لاعب فياريال!

أصدر اللاعب أليكس باينا نجم فياريال بيانًا رسميًا هو الأول له للتعليق على أزمته مع فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.

وكتب باينا: "السبت الماضي تعرضت للاعتداء من قبل أحد الزملاء بنهاية المباراة أمام ريال مدريد، بعد ما حدث خرجت تصريحات من معسكره تؤكد أنه تعرض لمضايقات وأنني تمنيت الأذى لعائلته، لكن حتى الآن لم يتم نشر أي دليل على ذلك الادعاء الذي أثر علي".

وأضاف: "لسوء الحظ البعض يريد أن يبرر العنف ببعض الكذب الذي يؤذي الكثير، وما تتعرض له عائلتي من إهانات وتهديدات عبر الرسائل الخاصة لا يمكن أن يطاق، هناك حتى تمنيات بالموت لعائلتي".

وأكمل: "بالأمس تقدمت بشكوى للشرطة لندع العدالة تأخذ مجراها، الآن سأركز على مسيرتي فقط".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية كانت قد أكدت أن فالفيردي قد يتعرض لإيقاف من أربع مباريات وقد يصل إلى ستة أشهر.