بو طيب يعود لتدريبات الزمالك بعد الغياب أمام جورماهيا

بو طيب من أفضل تدعيمات الزمالك في يناير الماضي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ينضم المغربي خالد بو طيب، مهاجم الزمالك، لتدريبات الزمالك، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة نصر حسين داي الجزائري في الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نصر حسين داي الجزائري، الأحد المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، وعينه على التأهل.

ويعود بو طيب لتدريبات الزمالك بعد غيابه عن مواجهة جورماهيا الكيني، بسبب وفاة والده حيث توجه إلى فرنسا لنقل جثمانه إلى المغرب ودفنه.

وقدم بو طيب مستوى مميز مع الزمالك خلال المباريات الأخيرة، وحل السعيد بدلًا منه في تشكيل الأبيض أمام جورماهيا أول أمس الإثنين في الجولة الرابعة.

ويتاح للزمالك 3 سيناريوهات للتأهل إلى الدور المقبل من كأس الكونفدرالية، حيث في حالة الفوز أو التعادل سيتأهل بشكل مباشر، بينما في حالة الهزيمة يجب أن تنتهي مواجهة جورماهيا وبترو أتلتيكو بالتعادل ليضمن الأبيض التأهل.

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ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي بترو أتلتيكو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متساويًا مع نصر حسين داي، أما المركز الرابع جاء جورماهيا برصيد 6 نقاط.