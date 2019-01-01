بويول يغازل إنريكي بعد عودته للمنتخب الإسباني

قلب الأسد يتمنى كل توفيق الدنيا لزميله القديم

بعث قائد برشلونة السابق كارليس بويول رسالة تشجيعية لزميله السابق في "كامب نو"، لويس إنريكي بعد عودته مرة أخرى لقيادة منتخب لا روخا.

وكان المدرب السابق للكاتالان، قد استقال من منصبه مع أبطال العالم وأوروبا السابقين، لظروف مرض ابنته الراحلة زانا.

وتولى مساعده روبرت مورينو مقاليد القيادة منذ أبريل الماضي وحتى اللقاء الختامي للمنتخب في التصفيات ضد رومانيا، الذي انتهى بفوز عريض لإسبانيا وصل قوامه لخماسية بلا هوادة.

وبدون سابق إنذار، أعلن الاتحاد الإسباني إعفاء مورينو من منصبه، وعودة إنريكي مرة أخرى، ليُكمل المشروع الذي وضع حجر أساسه منذ حملة المنتخب المخيبة للآمال في كأس العالم روسيا 2018.

وبعد الانتهاء من مراسم تقديم إنريكي للصحفيين ووسائل الإعلام، كتب بويول عبر حسابه على "تويتر": "كل توفيق العالم لأخي .. أحبك يا لويس إنريكي"، مرفقة بمقطع فيديو من حديث الأخير مع الصحفيين.

وبدأت صداقة القائد التاريخي للنادي وإنريكي عام 1996، عندما جاء لويس من ريال مدريد، في نفس الصيف الذي أقيل فيه يوهان كرويف، وحل محله الإنجليزي بوبي روبسون.

ورغم عدم نجاح لويس إنريكي في تجاربه الأولى كمدرب مع سيلتا فيجو وروما، إلا أن الوضع كان مغايرًا عندما قاد البرسا، خاصة في موسمه الأول 2014-2015، الذي ختمه بتحقيق ثاني ثلاثية في تاريخ النادي.