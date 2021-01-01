بونو وأوبلاك وكورتوا .. منافسة ساخنة على جائزة زامورا

بونو وأوبلاك وكورتوا ثم يأتي بعدهم بمسافة تير شتيجن

كشفت الأرقام أن حارس مرمى نادي إشبيلية الدولي المغربي ياسين بونو هو بالفعل منافس شرس على جائزة زامورا للحارس الأفضل في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويدخل بونو حتى الآن في منافسة ثلاثية مع كل من يان أوبلاك حارس مرمى نادي أتلتيكو مدريد وتيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، وخلفهم بمسافة يأتي حارس مرمى برشلونة مارك أندريه تير شتيجن.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية تقريرًا رقميًا عن ترتيب حراس الدوري الإسباني من حيث معدل تلقي الأهداف مقارنة بالدقائق التي لعبوها خلال الموسم ضمن منافسات الليجا.

ووفقًا للقائمة التي نشرتها آس، خاض حارس مرمى أتلتيكو مدريد يان أوبلاك 24 مباراة في الليجا حتى الآن، تلقى خلالهم 16 هدفًا، بمعدل 0.67 هدفًا بكل مباراة.

أما أسد الأطلس ياسين بونو فخاض مع إشبيلية 21 مباراة، تلقى خلالهم 15 هدفًا فقط، بمعدل 0.71 هدف بكل مباراة، يتفوق عليه أوبلاك كونه لعب مباريات أكثر فقط.

أما أحد أبرز الأسباب التي حافظت على آمال ريال مدريد في المنافسة على لقب الدوري الإسباني رغم المستوى السيئ تيبو كورتوا فخاض 24 مباراة، وتلقى خلالهم 19 هدفًا، بمعدل 0.79 هدف بكل مباراة.

أليكس روميرو حارس مرمى نادي ريال سوسييداد يقدم أيضًا أداء مميزًا هذا الموسم حيث لعب 24 مباراة، تلقى خلالهم 20 هدفًا، بمعدل 0.83 لكل مباراة.

وفي المركز الخامس يأتي الدولي الألماني حارس مرمى برشلونة مارك أندريه تير شتيجن الذي لعب 19 مباراة فقط، وتلقى 16 هدفًا خلالهم، بمعدل 0.84 هدفًا بكل مباراة.

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يذكر أن ياسين بونو كان أحد الأسباب الرئيسية في تتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، حيث قدم أدوارًا إقصائية مميزة وقاد الفريق الأندلسي لتحقيق اللقب في نهاية المطاف.