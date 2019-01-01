بونجاح: لقب الهداف التاريخي بفضل زملائي في السد

بغداد يتوج بلقب الهداف التاريخي في الدوري القطري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث بغداد بونجاح، لاعب السد القطري على تتويج فريقه بالدوري رقم 14 بعد الفوز على الأهلي بـ7 أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الـ21 من البطولة.

وتوج السد بالبطولة بعد غياب حيث كانت هناك مطاردة قوية من الدحيل في الجولات الأخيرة من الموسم ولكن التعادل بينهما أعطى السد فرصة إنهاء البطولة المحلية.

وأكد بونجاح على سعادته بالتتويج وأن منذ بداية الموسم كان هدفهم التتويج بالبطولة وبالفعل تمكنوا من ذلك بعد الروح القتالية الذين ظهروا عليها طوال الموسم.

وأضاف: "وصولي للقب الهداف التاريخي للبطولة هو بفضل زملائي في باديء الأمر، ومساعدتهم في الوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف".

واختتم: "نعد الجماهير بالتتويج وحصد الألقاب في الفترة المقبلة ومواصلة اسعادهم بتحقيق البطولات، وأصبحت معناويتنا في السماء بعد التتويج".

وتوج السد بعد أن ارتفع رصيده إلى 54 نقطة بعد مرور 21 جولة، حيث حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 3 وتلقى هزيمة واحدة ويتبقى 3 مواجهات.