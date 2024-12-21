"منفتح على كل الخيارات" .. الكشف عن حقيقة زيارة بوجبا لملعب مانشستر سيتي!

لاعب الوسط الفرنسي لم يقرر مصيره حتى الآن

وسط التكهنات المستمرة حول مستقبله، ظهرت أنباء تؤكد أن النجم الفرنسي بول بوجبا قام بزيارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ولكن أين الحقيقة؟

بوجبا يقضي حاليًا عقوبة الإيقاف بتهمة تعاطي المنشطات، حيث لم يمارس كرة القدم منذ مباراة فريقه السابق يوفنتوس أمام إمبولي في سبتمبر 2023، وبعد تقليص عقوبته من أربع سنوات إلى عام ونصف، أصبح يمكنه العودة للتدريب في يناير 2025، على أن يشارك في المباريات مرة أخرى في مارس من نفس العام، وسط حالة من الجدل بخصوص خطوته القادمة.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، قرر الخروج عبر حسابه على منصة "إكس"، لنفي الأنباء المتعلقة بزيارة لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق إلى ملعب الاتحاد، والذي ارتبط بالتعاقد معه في الميركاتو الشتوي.

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وقال رومانو في تغريدته:"لم يزر بول بوجبا ملعب تدريب مانشستر سيتي على الرغم من التقارير المنتشرة، ولا توجد هناك محادثات ملموسة مع إدارة النادي".

وأضاف:"يظل بوجبا منفتحًا على العديد من الخيارات المتاحة أمامه لأنه وكيل حر، هو الآن جاهز للتدرب مع فريق جديد بداية من 1 يناير القادم تمهيدًا للعودة إلى المباريات في مارس 2025".

جدير بالذكر أن صاحب الـ31 سنة ارتبط مؤخرًا بالعديد من الأندية، كان أبرزها مانشستر يونايتد ومارسيليا ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى إمكانية رحيله عن أوروبا لخوض تجربة مختلفة في الدوري الأمريكي للمحترفين.