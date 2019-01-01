أليجري يكشف أكبر مشاكل يوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

تصريحات أليجري عقب الفوز على بولونيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أن استعادة لياقة اللاعبين البدنية هو مشكلة الفريق الأكبر خلال الفترة الحالية، ذلك خلال تصريحاته عقب الفوز الصعب على بولونيا بهدف دون رد.

ونجح البديل باولو ديبالا في إحراز هدف الفوز الوحيد وقد حافظ عليه ماتيا بيرين بتصدٍ مذهل في اللحظات الأخيرة من المباراة.

أليجري أكد عقب اللقاء أن فريقه لم يتخلص تمامًا من آثار لعب مباراة دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد، واصفًا النتيجة بالمهمة لأنها ستمنحه فرصة مواجهة نابولي في الجولة القادمة والفارق بينهما 13 نقطة، كما أبدى سعادته باللعب ضد الفريق الجنوبي لأنه يمثل اختبارًا جيدًا جدًا قبل مواجهة الإياب في دوري الأبطال.

وأضاف المدرب الإيطالي حول وضعه جواو كانسيلو في الثلاثي الهجومي وفيديريكو بيرنارديسكي ضمن مجموعة الوسط "هناك مباراة منذ البداية ومباراة أخرى حين ندخل الدقائق الـ20 الأخيرة. طلبت من كانسيلو أن يمنحنا عمقًا أكبر وسنحت له فرصة اللعب بحرية أكبر والتقدم للأمام لاستغلال أفضل قدراته".

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وإن كانت تلك التغييرات التكتيكية ستُستخدم خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، قال أليجري "سأرى إن كنت سأحصل على بعض الإلهام الإلهي. كان يُمكننا اللعب أفضل هجوميًا بين الخطوط، لكن الفريق الذي سنُواجهه في تورينو سيكون مختلفًا تمامًا، إذ أعتقد أنهم سيلعبون بأسلوب دفاعي أكثر، مما يعني حاجتنا لدقة أكبر في التمرير".

وعن مشاكل الفريق مع الغيابات، قال المدرب "ميراليم بيانيتش يُعاني من السعال والعطس وارتفاع في درجة حرارته منذ أسبوع، لقد سألته قبل أن يلعب اليوم إن كان يستطيع التنفس بشكل صحيح وأجاب بالإيجاب. جيورجيو كيليني لعب ضد فروزينوني بعد إصابته في عضلة الساق وبعدها لعب في مدريد. معدلات اللياقة البدنية ستتحسن بالتأكيد خلال أسبوعين".

"قلت أننا كنا محظوظين أننا لن نلعب أمام أتلتيكو تلك الفترة، لأن حالة جل اللاعبين ليست جيدة ويُمكننا تحسينها".

أتم أليجري مؤكدًا تفاؤله بمواجهة أتلتيكو في إياب ثمن نهائي الأبطال رغم خسارته مباراة الذهاب بهدفين دون رد، ومبديًا كذلك ثقته في قدرة فريقه على قلب تلك النتيجة لصالحه.