رغم الإرهاق والغيابات، بولنت واثق من هزيمة السد

مباراة منتظرة في الجولة القادمة من دوري نجوم قطر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى بولنت أوجون المدير الفني للريان القطري ثقته في قدرة فريقه على هزيمة السد في كلاسيكو قطر، رغم ظروف الفريق الصعبة المتمثلة بالإرهاق والغيابات.

ويلتقي الطرفان مساء السبت القادم ضمن الجولة الـ17 لدوري نجوم قطر، ويأتي اللقاء بعد تأهل الريان لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا بانتصاره أمس على سايبا الإيراني.

وتحدث المدرب التركي عن المباراة مؤكدًا معاناة فريقه من الإرهاق لخوضه اللقاء الآسيوي، ومتوقعًا مباراة كبيرة وقوية بين الطرفين، وأن فريقه لن يلعب سوى للفوز رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

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مضيفًا "هناك الكثير من النجوم بصفوف السد، لكن وعلى الرغم من ذلك فالريان سيلعب من أجل الفوز، والمباراة ستكون كلاسيكو كبير بين الفريقين، ونتمنى أن نحقق الانتصار".

"بدأنا التجهيز لمواجهة السد بعد مباراتنا الآسيوية، وطموحنا هو الفوز للمحافظة على المركز الثالث وتعزيز تواجدنا ضمن رباعي القمة، وأعتقد أن السد فريق من الممكن هزيمته وسنلعب من أجل الفوز".

أتم قائلًا عن الغيبات "سيغيب عن الفريق بعض اللاعبين، مثل تاباتا وعمر باري ودانيال جومو، لكننا نمتلك لاعبين بدلاء قادرين على تعويض هذه الغيابات".