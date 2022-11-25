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بوكاري عن تقليد احتفال رونالدو: تربيتي لا تسمح لي بإهانته!

علي سمير
1:07 م غرينتش+2 25‏/11‏/2022
Osman Bukari Ghana Portugal 2022 World Cup
لقطة استفزت النجم البرتغالي

أثار عثمان بوكاري لاعب منتخب غانا حالة من الجدل، بعد احتفاله بالتسجيل في شباك البرتغال بالجولة الأولى لدور المجموعات بكأس العالم.

بوكاري نجح في إحراز الهدف الثاني ضد البرتغال بالمواجهة التي انتهت بخسارة بلاده بنتيجة 3/2، بثلاثية برتغالية أحرزها كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس ورافائيل لياو.

وقام اللاعب الغاني بتقليد احتفال رونالدو "Suii" الشهير ليتسبب في إغضاب صاحب الـ37 الذي ظهر في حالة من الامتعاض على دكة بدلاء فريقه.

وقال بوكاري عن هذه الواقعة عبر حسابه على موقع "تويتر":"لقد لاحظت أن احتفالي أثار تعليقات تزعم أنني لم أحترم رونالدو، ولكن هذا غير صحيح".

وأضاف:"تغلبت علي مشاعري خلال لحظة التسجيل لبلادي في مشاركتي الأولى بكأس العالم لذلك احتفلت بهذه الطريقة، تربيتي لا تسمح لي بإهانة رونالدو".

جدير بالذكر أن هدف رونالدو في شباك غانا جعله اللاعب الأول الذي يسجل في 5 نسخ مختلفة لكأس العالم.

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