بوفون يكشف موقفًا جعله يفكر في الاعتزال

بوفون واجه نفس الأمر في فرنسا أيضًا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يواصل الحارس الإيطالي المخضرم، جانلويجي بوفون، في عمر الـ40، بارتداء قميص باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تجربة حافلة مع يوفنتوس الإيطالي.

ويلعب بوفون مع الفريق الفرنسي، ليتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك تصدر ترتيب الدوري الفرنسي بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وتحدث بوفون عن اللقطة التي فكر فيها بشكل جدي في تعليق قفازته واعتزال كرة القدم: "عندما وجدت نفسي ألعب أمام أحد أبناء زملائي السابقين، اللعب أمام فدريكو كييزا لأول مرة كان غريبًا".

وتابع: "أنها أول مرة ألعب أمام نجل زميل سابق لي، أنها اللحظة التي فكرت أنها مناسبة للاعتزال".

💬 صاحب هدف النشامى الوحيد يتحدث عن الفوز على حامل اللقب منتخب أستراليا. 👇#كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/juQJfzWwSh — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 6, 2019

ولم يفضل بوفون الاعتزال بعمر الـ40 بل انتقل لصفوف باريس سان جيرمان بعقد يمتد لموسمين، بعد مسيرة تقارب الـ18 عامًا باللعب للسيدة العجوز.

وسبق لبوفون أن لعب مع إنريكو كييزا، في صفوف بارما قبل الانتقال لصفوف يوفنتوس عام 2001، ليلتقي مع فدريكو لاعب فيورنتينا الموسم الماضي.

🎙️جوارديولا: "نصلي كي يكون لائقًا لأطول فترة ممكنة". pic.twitter.com/fCR3xkl1wa — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 6, 2019

وسبق لبوفون أن واجه نجل زميله السابق، ليليان تورام، في الدوري الفرنسي، "ماركوس تورام" أثناء لقاء جانجون.