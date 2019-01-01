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بوطيب يجتمع مع رئيس الزمالك والجهاز الفني للفريق

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الزمالك سيعقد مؤتمراً صحيفاً مساء الغد لتقديم المهاجم المغربي

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

تواجد المهاجم المغربي، خالد بوطيب في مقر نادي الزمالك بميت عقبة من أجل الاجتماع، مع مجلس إدارة القلعة البيضاء والجهاز الفني.

واتفق المهاجم صاحب الـ 27 عاماً، خلال جلسته مع الزمالك على كافة التفاصيل الأخيرة قبل إعلان التعاقد رسمياً، خلال الساعات القادمة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان، عن القيمة المالية الصفقة وكافة الأمور المادية، خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام في الغد، بوجود أمير مرتضى المشرف العام على الفريق.

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واجتمع بوطيب، مع رئيس النادي وتمنى الأخير له التوفيق في مسيرته بالقلعة البيضاء، وشدد المهاجم المغربي على سعادته بتمثيل الأبيض وسيبذل أفضل ما لديه ليسعد الجماهير.

الجدير بالذكر ان بوطيب شارك مع مالاتيا سبور السبور التركي في 51 وسجل 51 هدفاً، من أن انضم لصفوفه في 2017.

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